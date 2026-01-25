В Петербурге у сотрудника школы выявили туберкулез

Также сообщается, что ГПТД планируют ввести систему родительских собраний в учреждениях в подобных ситуациях. В Московском и Фрунзенском районе эта система работает уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала. Врачи-фтизиатры и эпидемиологи приходят на родительские собрания и объясняют родителям, что будет сделано, чего нужно и чего не нужно бояться.