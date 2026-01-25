В Петербурге у сотрудника школы выявили туберкулез

«Да, действительно, у сотрудника школы выявлен туберкулез. Он госпитализирован, проходит лечение. Параллельно проводится обследование школьников. Дезинфекция в школе проведена», — сообщили в комздраве.
Там отметили, что в школу выезжала передвижная машина для проведения флюорографии от Городского противотуберкулезного диспансера (ГПТД). Случаев туберкулеза дополнительно в школе не выявлено.
«Туберкулез — не карантинная инфекция, закрывать школу нет никакого смысла. Дезинфекция проведена, ситуация на контроле у Роспотребнадзора. Ни от кого ничего не скрывается. Возможно, слухи рождаются у родителей из-за недостатка информации», — отметил главный фтизиатр комитета по здравоохранению, главный врач ГПТД Александр Пантелеев, слова которого приводит комздрав.
Также сообщается, что ГПТД планируют ввести систему родительских собраний в учреждениях в подобных ситуациях. В Московском и Фрунзенском районе эта система работает уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала. Врачи-фтизиатры и эпидемиологи приходят на родительские собрания и объясняют родителям, что будет сделано, чего нужно и чего не нужно бояться.