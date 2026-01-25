На севере Ростовской области частный дом и машина пострадали после атаки БПЛА

В Ростовской области частный дом и машина получили повреждения после атаки БПЛА в ночь на 25 января. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, у частного дома пострадала кровля, выбиты стекла. Возгорания не было. Семья, которой принадлежала постройка, находится у соседей. Предварительно, травм люди не получили.
— Мы окажем всю необходимую помощь, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, воздушную атаку минувшей ночью отразили в Миллеровском и Чертковском районах Дона. По информации Минобороны России, за ночь силы ПВО ликвидировали в Ростовской области девять БПЛА самолетного типа.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше