На севере Ростовской области частный дом и машина пострадали после атаки БПЛА

В частном доме пострадала кровля, выбиты стекла: после атаки БПЛА на Дону зафиксировали ущерб.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области частный дом и машина получили повреждения после атаки БПЛА в ночь на 25 января. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, у частного дома пострадала кровля, выбиты стекла. Возгорания не было. Семья, которой принадлежала постройка, находится у соседей. Предварительно, травм люди не получили.

— Мы окажем всю необходимую помощь, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Напомним, воздушную атаку минувшей ночью отразили в Миллеровском и Чертковском районах Дона. По информации Минобороны России, за ночь силы ПВО ликвидировали в Ростовской области девять БПЛА самолетного типа.

