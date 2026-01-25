Умер российский гитарист и композитор Юрий Рыманов

Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области (сейчас — Нижегородская область). Его профессиональная карьера началась на сцене в составе ВИА «Шестеро молодых» в 1977 году. С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов был гитаристом в группе «Любэ», затем в ВИА «Лейся, песня» с участием народного артиста РФ Николая Расторгуева, а также сотрудничал с Владимиром Высоцким. В 2010 году, после ухода из «Любэ», стал гитаристом трибьют-группы Dipped in Purple.