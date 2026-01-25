Умер российский гитарист и композитор Юрий Рыманов

«Ушел наш Юра… Юрий Рыманов — великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться. Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества исходившего от него», — говорится в сообщении.
Коллектив ансамбля также отметил, что его исполнительский талант особенно запомнился в их совместной работе в шоу «Суперстар», где они стали финалистами конкурса. Кроме того, в коллективе подчеркнули, что и в обычной концертной деятельности Рыманов всегда оставался тем самым музыкантом, до уровня которого хотелось дотянуться.
«Спасибо тебе за то, что был с нами! Упокой душу Господи», — заключили в пресс-службе ВИА «Лейся, песня».
Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области (сейчас — Нижегородская область). Его профессиональная карьера началась на сцене в составе ВИА «Шестеро молодых» в 1977 году. С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов был гитаристом в группе «Любэ», затем в ВИА «Лейся, песня» с участием народного артиста РФ Николая Расторгуева, а также сотрудничал с Владимиром Высоцким. В 2010 году, после ухода из «Любэ», стал гитаристом трибьют-группы Dipped in Purple.