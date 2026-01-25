Поиски пропавшего 15-летнего подростка продолжаются на Брестчине

Мальчик в минувшую пятницу, 23 января, около 21:00 ушел из дома в деревне Парохонск Пинского района и до сих пор о том, где он находится, ничего неизвестно.
«Сегодня поиски 15-летнего Богдана Юнчика продолжаются», — говорится в сообщении.
В УВД отметили, что в операции задействовано большое количество сотрудников милиции со всей области, спасатели МЧС, пограничники, волонтеры и местное население. В поисковых мероприятиях применяются специальная техника, дроны и квадроциклы, отрабатываются различные версии.
В управлении сообщили приметы пропавшего мальчика: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост — 160−165 сантиметров, короткие черные волосы. На нем были серые джинсы, куртка цвета хаки, серая вязаная шапка и черные берцы.
В милиции просят граждан, которые располагают какой-либо информацией о пропавшем, сообщить ее по телефонам: +375 (44) 769 18 08, +375 (44) 711 68 85 или 102.