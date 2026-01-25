Time сообщил о 30 тыс. погибших при протестах в Иране

Причиной массовых протестов в Иране стало недовольство экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Президент США Дональд Трамп грозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим. Сам американский лидер утверждал, что он сам себя убедил не наносить удар по Ирану после отмены ряда казней в стране.