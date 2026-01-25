В пожаре в Стерлитамаке пострадали два человека

Сегодня, 25 января, в Стерлитамаке произошел пожар в многоквартирном доме. По информации МЧС республики, в нем пострадали два человека.
Спасатели сообщили, что пожар потушили на площади 20 квадратных метров. В огне пострадали 65-летняя женщина и 69-летний мужчин, получив отравление продуктами горения. Их госпитализировали в больницу.
Из опасной зоны также спасли двух человек, из здания эвакуировались семеро, среди них был один ребенок. Причину устанавливает дознаватель МЧС.
