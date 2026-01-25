Ричмонд
В пожаре в Стерлитамаке пострадали два человека

Из здания эвакуировались семеро, среди них был один ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 января, в Стерлитамаке произошел пожар в многоквартирном доме. По информации МЧС республики, в нем пострадали два человека.

Спасатели сообщили, что пожар потушили на площади 20 квадратных метров. В огне пострадали 65-летняя женщина и 69-летний мужчин, получив отравление продуктами горения. Их госпитализировали в больницу.

Из опасной зоны также спасли двух человек, из здания эвакуировались семеро, среди них был один ребенок. Причину устанавливает дознаватель МЧС.

