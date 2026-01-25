В Волгограде ищут 11-летнюю девочку, пропавшую по дороге к мусорным бакам

В Кировском районе Волгограда развернулись масштабные поиски 11-летней девочки, которая пропала утром 25 января. Ребенок вышел из дома в жилом комплексе «Колизей», чтобы вынести мусор, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
По данным родных, девочка отправилась к мусорным бакам около 11:00. Прошло уже несколько часов, а она так и не вернулась домой. Семья незамедлительно обратилась в полицию, и сейчас к поискам подключились волонтеры и неравнодушные жители Волгограда.
Рост девочки примерно 134 сантиметра. В день исчезновения на ней была светлая куртка с меховым воротником, светлая шапка с черными ушками, черные штаны и черные ботинки.
Если вы видели девочку или располагаете какой-либо информацией, которая может помочь в поисках, пожалуйста, немедленно сообщите об этом в экстренные службы по номеру 112 или 102. Любые сведения могут оказаться решающими.