В Волгограде ищут 11-летнюю девочку, пропавшую по дороге к мусорным бакам

По данным родных, девочка отправилась к мусорным бакам около 11:00. Прошло уже несколько часов, а она так и не вернулась домой. Семья незамедлительно обратилась в полицию, и сейчас к поискам подключились волонтеры и неравнодушные жители Волгограда.