Во Франции задержан капитан танкера Grinch, захваченного в Средиземном море

По данным надзорного ведомства, все члены экипажа, в том числе капитан, являются гражданами Индии. Расследование по делу прокуратура Марселя начала 22 января, а 24 января после прибытия судна на якорную стоянку в заливе Фос-сюр-Мер, 58-летнего капитана танкера передали судебным властям, которые поместили его под стражу. Остальные члены экипажа остаются на борту судна, рассказали в прокуратуре.