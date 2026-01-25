Ричмонд
Во Франции задержан капитан танкера Grinch, захваченного в Средиземном море

В рамках предварительного расследования задержан капитан танкера Grinch, который военно-морские силы (ВМС) Франции захватили в нейтральных водах Средиземного моря и сопроводили к южному побережью, сообщила прокуратура Марселя.

Источник: Аргументы и факты

По данным надзорного ведомства, все члены экипажа, в том числе капитан, являются гражданами Индии. Расследование по делу прокуратура Марселя начала 22 января, а 24 января после прибытия судна на якорную стоянку в заливе Фос-сюр-Мер, 58-летнего капитана танкера передали судебным властям, которые поместили его под стражу. Остальные члены экипажа остаются на борту судна, рассказали в прокуратуре.

Напомним, 22 января французский военно-морской флот захватил в Средиземном море танкер Grinch. В Париже заявили, что он нарушал санкционный режим. Президент Эммануэль Макрон сообщил, судно подозревается в использовании ложного флага. Французская морская префектура Средиземноморья сообщила, что Grinch следовал из Мурманска.