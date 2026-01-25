В Самаре обжаловали приговор по делу об отравлении «Мистером сидром»

«Материалы поступили, дело передано судье, дата заседания пока не назначена», — сообщила собеседница агентства, отвечая на вопрос об апелляциях от защиты осужденных Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна на приговор.
В сентябре 2025 года суд Самары назначил Айрапетяну и Гусейнову восемь и девять лет колонии соответственно по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Фигуранты для сокращения технических расходов заменили естественную технологию создания напитка и стали добавлять спирт в растворимый сок. Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил не менее 4 тысяч литров спирта, оказавшегося ядовитым метанолом, похищенного со склада полиции. В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали.