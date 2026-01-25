На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге

Одна из пострадавших сильно ударилась спиной о дерево, вторая получила травму запястья, сообщили в МЧС.
Спасатели оказали первую помощь, уложив пострадавшую на спинальный щит, и подняли ее по крутому склону к служебному автомобилю. Параллельно они оказали помощь второй пострадавшей с травмой руки, наложив шину. После этого на служебном автомобиле их транспортировали к метеостанции и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, рассказали в МЧС.
️Спасатели напомнили, что «ватрушка» — одно из наиболее опасных средств для зимних катаний. Развивая большую скорость, она зачастую становится совершенно неуправляемой.