Ричмонд
-7°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости Крым. На Ай-Петри спасатели помогли девушкам, получившим травмы при катании на тюбинге, сообщают в МЧС Крыма.

Источник: МЧС Республики Крым

Одна из пострадавших сильно ударилась спиной о дерево, вторая получила травму запястья, сообщили в МЧС.

Спасатели оказали первую помощь, уложив пострадавшую на спинальный щит, и подняли ее по крутому склону к служебному автомобилю. Параллельно они оказали помощь второй пострадавшей с травмой руки, наложив шину. После этого на служебном автомобиле их транспортировали к метеостанции и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, рассказали в МЧС.

️Спасатели напомнили, что «ватрушка» — одно из наиболее опасных средств для зимних катаний. Развивая большую скорость, она зачастую становится совершенно неуправляемой.