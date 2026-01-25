Ричмонд
Зеленский отказался уступать территории и призвал к компромиссам США

В ходе российско‑украинских переговоров сохраняется значительное число спорных тем, при этом Киев «ни при каких условиях» не намерен отказываться от своих территориальных притязаний. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал позицию Киева по территориям неизменной.

В ходе российско‑украинских переговоров сохраняется значительное число спорных тем, при этом Киев «ни при каких условиях» не намерен отказываться от своих территориальных притязаний. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В переговорах России и Украины очень много проблемных вопросов, Киев “ни при каких обстоятельствах” не откажется от претензий на территории», — передает издание РБК слова Зеленского. Он также подчеркнул необходимость компромисса со стороны всех участников, включая США.

Переговоры делегаций России, Украины и США прошли 23−24 января в Абу-Даби. Зеленский подтвердил неизменность своей позиции по ключевому территориальному вопросу.

Ранее Зеленский уже подчеркивал, что Киев не согласится на мирные соглашения, которые не обеспечат Украине долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности, вспоминая опыт Будапештского меморандума и минских договоренностей. В новогоднем обращении он также заявил, что Украине удалось изменить характер отношений с США, добившись включения Киева в обсуждение ключевых вопросов безопасности и исключив вариант односторонних уступок, в том числе по Донбассу.

