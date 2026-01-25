Зеленский отказался уступать территории и призвал к компромиссам США

Ранее Зеленский уже подчеркивал, что Киев не согласится на мирные соглашения, которые не обеспечат Украине долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности, вспоминая опыт Будапештского меморандума и минских договоренностей. В новогоднем обращении он также заявил, что Украине удалось изменить характер отношений с США, добившись включения Киева в обсуждение ключевых вопросов безопасности и исключив вариант односторонних уступок, в том числе по Донбассу.