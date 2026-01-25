Украина получила новые дальнобойные дроны от Запада: главное об СВО 25 января

Украина получила дроны, способные летать на 500 км.
Франция поставила на Украину новые дальнобойные дроны, которые могут летать на расстояния до 500 километров. ВСУ нанесли самый массированный удар по Белгороду, после чего часть жителей осталась без тепла. На фоне этого Россия, США и Украина продолжают переговоры по завершению конфликта. По данным западных СМИ, на последней встречи в Абу-Даби стороны обсудили «все аспекты» украинского урегулирования. Главное об СВО на 25 января — в материале URA.RU.
Французская компания-производитель EOS Technologie передала Украине партию ударных беспилотников большой дальности Rodeur. Об этом сообщил телеканал France 24 со ссылкой на агентство AFP.
По словам главы компании Жана-Марка Зюлиани, дрон может преодолевать до 500 километров и оставаться в воздухе пять часов. Аппарат можно использовать как для разведки, так и в качестве дрона-камикадзе.
В Москве такие поставки решительно осуждают. В МИД РФ и Кремле неоднократно заявляли, что военная помощь Киеву препятствует урегулированию и ведет к эскалации. Любые грузы с оружием для ВСУ рассматриваются как законная военная цель.
Российская артиллерия находит цели по звуку.
Военнослужащие 227-й артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» вскрывают позиции украинской артиллерии в Херсонской области с помощью звукометрической разведки. Об этом ТАСС рассказал командир взвода с позывным Тихон.
На берегу Днепра установлены приборы звукометрической разведки. Они засекают акустические волны от выстрелов, что позволяет в течение трех-пяти минут вычислить координаты орудий противника и открыть огонь.
Тихон отметил, что противник активно использует беспилотники и артиллерию, но это не мешает успешно выполнять боевые задачи. Настроение у личного состава боевое, люди готовы отрабатывать как положено.
Стороны обсудили «все аспекты» урегулирования по Украине в Абу-Даби.
Представители России, США и Украины на переговорах в Абу-Даби детально обсудили все аспекты возможного урегулирования. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.
По словам источника, в ходе дискуссии не осталось необсужденных вопросов, в комнате царило взаимное уважение, и стороны активно искали решения. Среди прочего обсуждались территориальные вопросы, контроль над Запорожской АЭС и возможные деэскалационные меры.
Российскую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров. Следующий раунд переговоров запланирован в Абу-Даби на 1 февраля.
Украина нанесли самый массированный удар по Белгороду.
ВСУ нанесли самый массированный удар по Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.
В результате обстрела повреждены несколько объектов энергетики. Также загорелась хозяйственная постройка, а в одном из дворов возникло возгорание от упавших обломков.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что после удара остановилась работа повысительной насосной станции, обеспечивающей теплом несколько домов в микрорайоне Харьковская гора. В селе Таврово обломками повреждены кровли двух частных домов.
Бойцам ВС РФ показали балет.
Военнослужащим ВС РФ показали балет на фронте (архивное фото).
В одном из тыловых районов в зоне спецоперации для российских военнослужащих прошел уникальный концерт с участием балерины Дарьи Захаренковой. Мероприятие было организовано для бойцов 31-го мотострелкового полка «Башкортостан», находящихся на отдыхе и плановой ротации.
Артистка представила военным фрагменты из классического балетного репертуара, сумев в полевых условиях создать атмосферу большого искусства. После концерта военнослужащим передали наборы от волонтеров с предметами первой необходимости. Подобные регулярные акции способствуют поддержанию высокого морально-психологического состояния личного состава ВС РФ.
США и Украина обсудили отправку войск в Донбасс.
США и Украина обсуждали возможность размещения в Донбассе войск нейтральных стран или создание демилитаризованной зоны. «Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны», — пишет NYT.
Россия предупредила об интервенции Запада.
Размещение западных воинских подразделений на территории Украины Россия будет расценивать как иностранную интервенцию. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Размещение на территории Украины западных воинских подразделений, складов и иной инфраструктуры неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция», — подчеркнул дипломат. Он подчеркнул, что все развернутые на Украине иностранные военные объекты станут законной военной целью ВС РФ.
Песков назвал урегулирование «небыстрой дорогой».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал процесс украинского урегулирования как «небыструю дорогу». Песков отметил, что Москва с самого начала говорила о трудном и длительном пути.
При этом США спешат в украинском урегулировании. «Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат», — сказал Песков. Он добавил, что формула решения территориального вопроса была выработана еще на саммите на Аляске.