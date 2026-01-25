Украина получила новые дальнобойные дроны от Запада: главное об СВО 25 января

Франция поставила на Украину новые дальнобойные дроны, которые могут летать на расстояния до 500 километров. ВСУ нанесли самый массированный удар по Белгороду, после чего часть жителей осталась без тепла. На фоне этого Россия, США и Украина продолжают переговоры по завершению конфликта. По данным западных СМИ, на последней встречи в Абу-Даби стороны обсудили «все аспекты» украинского урегулирования. Главное об СВО на 25 января — в материале URA.RU.