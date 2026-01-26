Полицейские отыскали пропавшую в Волгограде школьницу

Полицейские Кировского района Волгограда нашли пропавшую утром 25 января Алену Пашенцеву. 12-летняя школьница ушла из дома около 11:00 выносить мусор и пропала.
О происшествии сообщили в чате ЖК «Колизей». К поискам подключились местные жители, а следом за ними и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Мама девочки обратилась в полицию. Правоохранители и нашли ребенка.
«Сейчас со школьницей общаются инспекторы ПДН и медицинские работники. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту пропажи несовершеннолетней организована проверка. По ее результатам будут приняты меры реагирования, подчеркивают в правоохранительном ведомстве.
