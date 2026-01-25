Голый мужчина с горящими волосами выбежал из дома при пожаре в Истре

По информации Telegram-канала «МК», ночью к соседям из горящего дома выбежал обнаженный мужчина с горящими волосами. Он проснулся от духоты, когда дом уже пылал, и едва успел выбраться на улицу. Его госпитализировали с ожогами. Позже пожарные на месте происшествия обнаружили обгоревшие тела женщины и пятилетнего ребенка.