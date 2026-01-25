Голый мужчина с горящими волосами выбежал из дома при пожаре в Истре

Мужчина получил серьезные ожоги в результате пожара в подмосковной Истре, где из-за короткого замыкания кабеля загорелся жилой дом в деревне Селиваниха. Также на месте происшествия были найдены обугленные тела женщины и пятилетнего ребенка, сообщает Главное управление МЧС по Московской области.
— В результате пожара погибли мать и ребенок, мужчина 1989 года рождения получил сильные ожоги тела и в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Предварительная причина пожара — короткое замыкание вводного электрокабеля (в помещении котельной первого этажа дома), — говорится в публикации.
По информации Telegram-канала «МК», ночью к соседям из горящего дома выбежал обнаженный мужчина с горящими волосами. Он проснулся от духоты, когда дом уже пылал, и едва успел выбраться на улицу. Его госпитализировали с ожогами. Позже пожарные на месте происшествия обнаружили обгоревшие тела женщины и пятилетнего ребенка.
Пожар в Селиванихе произошел в двухэтажном пеноблочном доме в ночь с 25 на 26 января. Огонь был локализован на площади 100 квадратных метров около двух часов ночи, а к шести утра последствия пожара были полностью устранены. Обстоятельства случившегося уточняются. В тушении пожара участвовали 22 человека и восемь единиц техники.