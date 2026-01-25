Знакомая рассказала об утопившей 5-летнего ребенка матери

В Москве в квартире на Братеевской улице нашли тело ребенка. Мать пятилетнего мальчика, Александра Шалина призналась правоохранителям, что это она его утопила. Отом, как раньше вела себя эта женщина по отношению к ребенку, aif.ru рассказала ее знакомая.
«Мы общались на детской площадке. Могу сказать, что там она была вполне вменяемой. Я, конечно не специалист, но ничего странного я не заметила. Мальчик с ней был рядом, она к нему была очень внимательна, как любая вменяемая мать. С её слов, у нее было 2-е детей от разных мужчин. Очень хотела устроиться на работу, жаловалась, что тяжело было снимать квартиру и воспитывать подростка и маленького ребенка. Мне, как человеку, который контактировал с ней на детской площадке с детьми сложно понять её поступок. Мальчика очень жалко, очень симпатичный, светленький, нормальный ребенок», — поделилась собеседница издания.
Как стало известно, утром, до совершения преступления, Шалина сходила в церковь. Она сообщила следователям, что лишила сына жизни, чтобы «отправить в рай». Следствие считает, что Шалина задушила ребенка ремнем, после этого перенесла его тело в воду. Затем женщина сама вызвала бригаду скорой помощи.
По данным источников, Шалина страдает психическим заболеванием, но при этом на учете нигде не состоит.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, подозреваемой назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
Ранее женщина стала фигуранткой резонансного уголовного дела, связанного с педофилией. Проживая с дочерью от первого брака в селе Дивеево Нижегородской области она вышла замуж за местного жителя, от которого родила сына. Брак закончился разводом, после которого Шалина написала в полицию заявление о том, что ее экс-супруг насиловал ее дочь на протяжении пяти лет.
Как утверждают местные жители, это было очень громкое дело. По словам друзей и знакомых мужчины, Шалина и ее дочь его оговорили, чтобы присвоить его дом. Кроме того, женщина потребовала от него в качестве компенсации 40 миллионов рублей для покупки жилья в Москве. Галина также обвинила старшего сына бывшего мужа в избиении, но записи в камер видеонаблюдения зафиксировали, что она сама нанесла себе удары молотком. Экс-супруг Шалиной в настоящее время остается в СИЗО.