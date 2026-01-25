Знакомая рассказала об утопившей 5-летнего ребенка матери

«Мы общались на детской площадке. Могу сказать, что там она была вполне вменяемой. Я, конечно не специалист, но ничего странного я не заметила. Мальчик с ней был рядом, она к нему была очень внимательна, как любая вменяемая мать. С её слов, у нее было 2-е детей от разных мужчин. Очень хотела устроиться на работу, жаловалась, что тяжело было снимать квартиру и воспитывать подростка и маленького ребенка. Мне, как человеку, который контактировал с ней на детской площадке с детьми сложно понять её поступок. Мальчика очень жалко, очень симпатичный, светленький, нормальный ребенок», — поделилась собеседница издания.