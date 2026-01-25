Ричмонд
Более 300 человек эвакуировали из торгового центра на западе Москвы

В московском торговом центре «Киевский» из-за возгорания в ресторане эвакуировали более трехсот человек. Об этом сообщили в столичных экстренных службах.

Посетители и сотрудники ТРЦ «Киевский» эвакуируются из-за угрозы пожара.

«Вентиляционная система в одном из ресторанов ТРЦ “Киевский” загорелась, что потребовало эвакуации всех посетителей. Пожарные оперативно прибыли на место и начали ликвидацию возгорания», — заявили ведомства корреспонденту ТАСС. Он уточнил, что информация о возможных пострадавших уточняется.