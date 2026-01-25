СМИ: Новорожденный стал инвалидом из-за халатности врачей в Петербурге

Россиянка Светлана и ее новорожденный младенец стали жертвами халатности медиков в роддоме Санкт-Петербурга. По вине врачей она стала матерью ребенка с неизлечимыми заболеваниями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Женщина рассказала, что заключила контракт с акушером-гинекологом Инной Ж. и акушеркой в роддоме № 9 за 90 тысяч рублей. По ее словам, беременность проходила без осложнений.
Однако на 39-й неделе Светлана почувствовала боли в животе и обратилась к врачу. Доктор не пригласила ее на осмотр, дала рекомендации по телефону и уверила, что поводов для беспокойства нет. В результате ночью состояние Светланы ухудшилось, и она самостоятельно госпитализировалась в роддом.
Светлана рассказала, что врач пришла в плохом настроении, так как это был выходной день, и собиралась остановить родовую деятельность. Состояние роженицы не улучшалось, но врач проигнорировала ее жалобы и ушла домой.
На следующий день у пациентки отошли зеленые воды, и боли усилились. Ей оказали помощь только когда началось кровотечение. Выяснилось, что у Светланы произошло отслоение плаценты, и ребенок испытывал недостаток кислорода в утробе. В результате он получил серьезные повреждения головного мозга и остался инвалидом на всю жизнь. Новорожденный не видит, не слышит, не может самостоятельно держать голову и глотать, питается только через гастростому и страдает от судорог.
Следователи возбудили уголовное дело и установили, что действия врачей привели к трагическим последствиям. Роддом признал некачественное оказание медицинской помощи. Экспертиза выявила около 10 нарушений со стороны медицинского персонала. При этом медики до сих пор продолжают работу, говорится в публикации.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Еще одна тяжелая история произошла в Нижегородской области. 39-летняя жительница региона после родов стала инвалидом: спасти удалось ребенка, но сама женщина получила тяжелое поражение мозга и уже два месяца находится в вегетативном состоянии.