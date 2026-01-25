СМИ: Новорожденный стал инвалидом из-за халатности врачей в Петербурге

На следующий день у пациентки отошли зеленые воды, и боли усилились. Ей оказали помощь только когда началось кровотечение. Выяснилось, что у Светланы произошло отслоение плаценты, и ребенок испытывал недостаток кислорода в утробе. В результате он получил серьезные повреждения головного мозга и остался инвалидом на всю жизнь. Новорожденный не видит, не слышит, не может самостоятельно держать голову и глотать, питается только через гастростому и страдает от судорог.