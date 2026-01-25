В Подмосковье аферист трудоустроился на один день, чтобы украсть технику Apple

Фирме «М-Групп» удалось вернуть лишь часть техники, а судьба планшетов и айфонов на сумму три миллиона рублей остается неизвестной уже полгода. Тем не менее Арутюна, по информации Baza, отпустили, и теперь он проходит по делу как свидетель. В настоящее время он работает в другой транспортной компании в Москве. Почему мужчину переквалифицировали в свидетеля, не уточняется.