В Подмосковье аферист трудоустроился на один день, чтобы украсть технику Apple

В Подмосковье мошенник устроился на работу в транспортную компанию на один день, чтобы украсть груз с техникой Apple на сумму в несколько миллионов рублей. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщает Telegram-канал Baza.
Он откликнулся на вакансию водителя в фирме «М-Групп» и предоставил документы на имя Фарида Я. В первый же рабочий день ему поручили важный рейс — компания отправляла в магазин DNS партию бытовой техники и различных гаджетов Apple на сумму 4,5 миллиона рублей.
По информации канала, во время доставки логисты заметили, что водитель отклонился от маршрута и остановился в Химках. Руководство предположило, что у него произошла авария или поломка, и отправило специалистов на помощь. Однако на месте их ждала только пустая кабина грузовика.
Представители фирмы сразу же обратилась в полицию. Через сутки сбежавшего водителя задержали в Конакове под Тверью, когда он пытался продать украденную технику. После ареста выяснилось, что его настоящее имя — Арутюн, а при трудоустройстве он использовал документы своего знакомого.
Фирме «М-Групп» удалось вернуть лишь часть техники, а судьба планшетов и айфонов на сумму три миллиона рублей остается неизвестной уже полгода. Тем не менее Арутюна, по информации Baza, отпустили, и теперь он проходит по делу как свидетель. В настоящее время он работает в другой транспортной компании в Москве. Почему мужчину переквалифицировали в свидетеля, не уточняется.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Кражи происходят и в сервисах доставки еды. В начале декабря в Волгограде 20-летний курьер во время доставки похитил четыре килограмма раков. Доставщику грозит до пяти лет лишения свободы за присвоение чужого имущества.