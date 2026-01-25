Спортсмен из Махачкалы рассказал, как спас мать с малышом из тонущего такси

Женщину с ребенком спасли неравнодушные жители Махачкалы из тонувшего в имени Октябрьской революции канале такси. Один из спасателей, молодой спортсмен Асадулла Магомедов, рассказал aif.ru о происшествии.
«У нас менталитет такой: если человек в беде, то надо помогать в любом случае. Я увидел, что такси сорвалось в канал, когда ехал в машине. Раздумывать, ждать МЧС времени не было. После слов водителя, что в машине находится ребёнок, действовал уже автоматически, на ходу придумывал план, как его вытащить. Я полез на трубу, думал, что один буду, потом увидел, что рядом братья. Я порадовался: даже если упаду, то на них надежда, они вытащат. Потом еще подошли мужчины, которые увидели происшествие, женщину уже вытаскивали человек шесть-семь», — поделился он.
Напомним, в Сеть попало видео, запечатлевшее, как трое мужчин забрались на перекладину над водой и один из них, лежа на животе, подхватил ребенка, которого передавал водитель из окна тонущей машины. Сам спасатель при этом едва не сорвался в воду.
В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что будет ходатайствовать о награждении прохожих, участвовавших в спасении женщины и ребенка.