Спортсмен из Махачкалы рассказал, как спас мать с малышом из тонущего такси

«У нас менталитет такой: если человек в беде, то надо помогать в любом случае. Я увидел, что такси сорвалось в канал, когда ехал в машине. Раздумывать, ждать МЧС времени не было. После слов водителя, что в машине находится ребёнок, действовал уже автоматически, на ходу придумывал план, как его вытащить. Я полез на трубу, думал, что один буду, потом увидел, что рядом братья. Я порадовался: даже если упаду, то на них надежда, они вытащат. Потом еще подошли мужчины, которые увидели происшествие, женщину уже вытаскивали человек шесть-семь», — поделился он.