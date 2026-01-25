Зама Си Цзиньпина обвинили в передаче США данных о ядерном оружии Китая

Китайского генерала заподозрили в передаче секретной информации о ядерном потенциале КНР.
Зампреда Центральной военной комиссии Китая и члена политбюро Коммунистической партии страны генерала Чжан Юся подозревают в передаче Вашингтону секретных технических данных о ядерном оружии КНР. Об этом сообщили осведомленные источники, знакомые с ходом закрытых разбирательств в Пекине. По словам инсайдеров, информация была озвучена на специальном брифинге для высшего командного состава Народно-освободительной армии Китая.
«Чжан Юся вменяют передачу США ключевой технической информации о китайском ядерном арсенале, а также получение взяток и злоупотребление служебным положением», — со ссылкой на собеседников пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, также прозвучали обвинения в создании неформальных групп влияния, которые руководство КПК расценивает как подрыв единства партии.
Издание уточняет, что в числе эпизодов, фигурирующих в материалах, — предполагаемое получение генералом взяток за содействие продвижению по службе отдельных военных. В частности, речь идет о поддержке кандидатов на ключевые посты в системе военных закупок и лоббировании назначения на должность министра обороны бывшего главы этого ведомства Ли Шанфу. Источники утверждают, что следователи изучают возможную связь коррупционных эпизодов с нарушениями в оборонных контрактах и программами модернизации вооружений. Юся когда-то считали самым доверенным военным союзником китайского лидера Си Цзиньпина.
Председатель КНР в конце прошлого года лишил должностей девятерых высокопоставленных офицеров Народно-освободительной армии Китая. Ранее в государстве инициировали обширные кадровые перестановки в составе высшего военного руководства, которые стали крупнейшими с эпохи первого председателя КНР Мао Цзэдуна.