Зама Си Цзиньпина обвинили в передаче США данных о ядерном оружии Китая

Издание уточняет, что в числе эпизодов, фигурирующих в материалах, — предполагаемое получение генералом взяток за содействие продвижению по службе отдельных военных. В частности, речь идет о поддержке кандидатов на ключевые посты в системе военных закупок и лоббировании назначения на должность министра обороны бывшего главы этого ведомства Ли Шанфу. Источники утверждают, что следователи изучают возможную связь коррупционных эпизодов с нарушениями в оборонных контрактах и программами модернизации вооружений. Юся когда-то считали самым доверенным военным союзником китайского лидера Си Цзиньпина.