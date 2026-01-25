СМИ: Расчлененное тело человека нашли в канализационной яме в Самарской области

Ранее жительница Люберец поссорилась в квартире со знакомыми и решила их убить. Она подожгла вещи в одной из комнат и закрыла дверь на ключ. В результате пожара погибли три человека. Женщину задержали. Позднее ее арестовали до 28 февраля.