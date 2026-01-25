СМИ: Расчлененное тело человека нашли в канализационной яме в Самарской области

Расчлененное тело человека было найдено в канализационной яме в Самарской области. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Убийство произошло в селе Кинель-Черкассы. Подозреваемый задержан: по предварительным данным, он распивал алкоголь в компании другого человека, после чего убил его.
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, на месте работают экстренные службы, говорится в публикации.
Ранее жительница Люберец поссорилась в квартире со знакомыми и решила их убить. Она подожгла вещи в одной из комнат и закрыла дверь на ключ. В результате пожара погибли три человека. Женщину задержали. Позднее ее арестовали до 28 февраля.