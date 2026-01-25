На Украине сообщили о внезапной гибели члена фракции Зеленского

Депутат не выжил после ДТП.
Во Львове (Украина) скончался народный депутат от партии «Слуга народа» Орест Саламаха. Он попал в ДТП, управляя квадроциклом, сообщил представитель Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов).
«Орест Саламаха попал в аварию, управляя квадроциклом. Его госпитализировали, но он умер в больнице», — написал Гончаренко в своем telegram-канале.
По предварительным данным, квадроцикл, следовавший в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения. Там произошло его лобовое столкновение с маршрутным микроавтобусом.