В Башкирии иномарка наехала на табун лошадей

«Сегодня лично разбирался с двумя ЧП, которых можно было избежать. Ранним утром на трассе между деревнями Самарское и Озерное произошло ДТП. Две лошади, вышедшие на дорогу, попали под автомобиль Mercedes. К счастью, молодые ребята за рулем не пострадали, сами вызвали экстренные службы», — сообщил Аминев.