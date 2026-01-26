Ричмонд
В Башкирии иномарка наехала на табун лошадей

На животных не было чипов и светоотражателей.

В Абзелиловском районе Mercedes столкнулся с двумя лошадьми, вышедшими на дорогу. Глава администрации района Айрат Аминев сам разбирался в причинах и обстоятельствах этого ДТП.

«Сегодня лично разбирался с двумя ЧП, которых можно было избежать. Ранним утром на трассе между деревнями Самарское и Озерное произошло ДТП. Две лошади, вышедшие на дорогу, попали под автомобиль Mercedes. К счастью, молодые ребята за рулем не пострадали, сами вызвали экстренные службы», — сообщил Аминев.

Глава района добавил, что на животных не было чипов и светоотражателей. Табун загнали в пункт временного содержания. Специалисты провели чипирование лошадей на месте и взяли образцы крови погибших животных для экспертизы. В настоящее время полиция разыскивает владельца табуна.

По словам Аминева, в случае, если владелец лошадей не признает свою ответственность, факт принадлежности животных будет установлен с помощью ДНК-теста.

Ранее за два дня в Башкирии произошло три ДТП с животными, писал «Башинформ».