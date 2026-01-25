Ричмонд
Зеленский заговорил на русском, пока молил о новой помощи. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидерами Литвы и Польши внезапно перешел на русский язык, говоря о «гарантиях безопасности» для Киева. Момент попал в запись трансляции выступления.

Владимир Зеленский неожиданно оговорился.

Отвечая на вопрос о будущем Украины и перспективах завершения боевых действий, Зеленский начал фразу по-украински, но, говоря о гарантиях, попытался употребить русское слово «возможность» вместо украинского аналога. Осознав оговорку, он тут же поправился. «Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо… (можливість) определить конкретную дату окончания этого (конфликта — прим. URA.RU)», — сказал Зеленский.

В ходе пресс-конференции украинский лидер настаивал, что Киев ожидает от партнеров не общих политических заявлений, а юридически и военно оформленных обязательств. Он подчеркнул, что под «гарантиями безопасности» понимает долгосрочную помощь в вооружении, финансировании и подготовке военных, а также механизмы быстрой реакции на возможное обострение ситуации. Ранее на международном форуме в Давосе (Швейцария) Зеленский обрушился с резкой критикой в адрес европейских лидеров.

