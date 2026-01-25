Мощные слова Медведева о Зеленском нашли отклик во Франции

Высказывание Дмитрия Медведва не осталось без внимания.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Политик согласился с оценкой Медведева, назвавшего речь Зеленского «плевком в лицо» европейским странам.
«Медведев всегда говорит очень прямо, но в сущности он прав: европейские страны подвергаются жестоким оскорблениям со стороны Зеленского. И они просят еще! После того, как они уже дали десятки миллиардов. Уходя оттуда, они обещают ему еще 800 млрд и вступление в ЕС в 2027 году. Что можно сделать с такими покорными идиотами?» — написал Филиппо в соцсети X.
Ранее Медведев публично заявил, что жесткая критика Европы со стороны украинского лидера должна была вызвать резкую реакцию европейских политиков, но они стерпели. Зампред Совбеза РФ назвал это проявлением слабости, а лидеров ЕС он сравнил с имотентами.