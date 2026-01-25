Ричмонд
В США число домов, оставшихся без света из-за снегопада, превысило миллион

Более миллиона домов остались без света из-за снежной бури в США.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 1 миллион, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.

Общее число отключений составило 1 018 477: больше всего пришлось на штаты Теннесси (306 722), Миссисипи (175 276) и Луизиана (145 105).

Ранее в воскресенье на сайте были зафиксированы данные об отключении электричества в более чем 750 тысяч домов в США.

Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в понедельник закроют государственные школы. Президент США Дональд Трамп назвал снегопад «историческим».

