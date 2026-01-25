Силы ПВО за три часа сбили 13 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, восемь дронов ликвидировали над территорией Ростовской области, два беспилотника сбили над Брянской областью, еще два — над территорией Республики Крым, один дрон уничтожили над территорией Курской области.
В этот же день стало известно, что в поселке Красная Яруга три мирных жителя, включая пятилетнего ребенка, пострадали в результате удара дрона ВСУ.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью регион подвергся массированному обстрелу, в ходе которого было выпущено 24 боеприпаса со стороны украинских вооруженных сил.