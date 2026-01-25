Yonhap: экс-премьер Южной Кореи умер от остановки сердца во Вьетнаме

Бывший премьер-министр Южной Кореи Ли Хэ Чхан, ранее ушедший в отставку из-за скандала, скончался во время визита во Вьетнам. По данным агентства Yonhap, 73-летний политик умер от остановки сердца.
Сообщается, что еще перед вылетом во Вьетнам 22 января Ли жаловался на ухудшение самочувствия, однако поездку отменять не стал. На следующий день во время ожидания обратного рейса ему стало плохо, после чего его госпитализировали. Во время транспортировки в больницу в Хошимине у него произошла остановка сердца, а затем повторный приступ уже в медучреждении; установка стента не дала результата.
Ли Хэ Чхан возглавлял правительство Южной Кореи с 2004 по 2006 год. Он был вынужден уйти в отставку после общественного скандала, возникшего из-за того, что в день масштабной железнодорожной забастовки, вызвавшей транспортный кризис, премьер предпочел игру в гольф с крупными бизнесменами, часть из которых проходила по делам об экономических преступлениях.
Ранее стало известно, что третий президент Кипра, Георгиос Василиу, скончался в возрасте 95 лет.