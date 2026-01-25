Ричмонд
Над Россией сбили 13 украинских БПЛА за три часа

Российские силы ПВО за три часа перехватили и уничтожили 13 украинских дронов.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, атака была отражена в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени, при этом все сбитые аппараты относились к самолетному типу.

Наибольшее число БПЛА было уничтожено над Ростовской областью — восемь единиц. Еще по два беспилотника сбили над Брянской областью и Крымом, один аппарат был ликвидирован над территорией Курской области.

Ранее в Ростовской области ночью сбили беспилотники, однако в результате атаки были повреждены частный дом и автомобиль.

