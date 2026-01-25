В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Водитель иномарки выехал на «встречку» и столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Ломоносовском районе Ленинградской области, в ДТП пострадали пять человек, включая 13-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«В результате ДТП пострадали пять человек: трое водителей и два пассажира, среди которых 13-летняя девочка. Все пятеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
Как уточнили в МВД, по факту аварии проводится проверка.