В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

В Ленинградской области иномарка столкнулась с 3 машинами, пострадали 5 человек.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Водитель иномарки выехал на «встречку» и столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Ломоносовском районе Ленинградской области, в ДТП пострадали пять человек, включая 13-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По информации ведомства, авария произошла в 16.55 мск на 58-м километре автодороги «Нарва» в районе деревни Шундорово. Водитель Isuzu не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai, Renault и Kia.

«В результате ДТП пострадали пять человек: трое водителей и два пассажира, среди которых 13-летняя девочка. Все пятеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД, по факту аварии проводится проверка.