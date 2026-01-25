На фронте доложили о ликвидации важных военных ВСУ

По словам силовика, в ДНР также был уничтожен начальник связи из «Омеги» младший лейтенант Андрей Марков с позывным «Маркиз». Он отвечал за координацию и устойчивость каналов связи внутри подразделения, а также за взаимодействие с другими частями. По имеющейся информации, офицер ранее принимал активное участие в событиях 2013−2014 годов в Киеве и открыто заявлял о своих политических взглядах.