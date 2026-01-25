На фронте доложили о ликвидации важных военных ВСУ

Удары пришлись по группам, действовавшим на линии боевого соприкосновения.
Несколько украинских офицеров, в том числе командиры спецподразделения Национальной гвардии Украины (НГУ) «Омега», были ликвидированы на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и Харьковской области. Об этом рассказал источник в силовых структурах РФ.
«В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения “Омега” НГУ лейтенант Суходольский Константин Валерьевич с позывным “Сухой”», — пояснил собеседник РИА Новости. Источник добавил, что офицер возглавлял одно из звеньев формирования, задействованного в операциях против российских сил.
По словам силовика, в ДНР также был уничтожен начальник связи из «Омеги» младший лейтенант Андрей Марков с позывным «Маркиз». Он отвечал за координацию и устойчивость каналов связи внутри подразделения, а также за взаимодействие с другими частями. По имеющейся информации, офицер ранее принимал активное участие в событиях 2013−2014 годов в Киеве и открыто заявлял о своих политических взглядах.
Кроме того, удары были нанесены по украинским военнослужащим в Харьковской области. В результате ликвидирован начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Мисько Владислав Николаевич. Воевал на Донбассе с 2019 года. Украинский офицер руководил работой пограничного подразделения, отвечавшего за участок госграницы и логистику личного состава.
Также в Харьковской области был ликвидирован лейтенант Иван Петрик. В ДНР — командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк, уроженец Волынской области. Собеседник агентства уточнил, что оба участвовали в боевых действиях в составе подразделений, задействованных на восточном направлении. URA.RU ранее рассказывало о гибели в зоне СВО ценного корректировщика ВСУ.