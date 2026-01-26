В РФ отреагировали на супероружие, которым хвастался Трамп

Во время очередного выступления американский лидер заявил, что Соединенные Штаты располагают современными образцами вооружений, о существовании которых мировому сообществу до сих пор не известно. Так Трамп отреагировал на выдвинутые в СМИ версии об операции на территории Венесуэлы. В Кремле при этом предпочли получить разъяснения по данному вопросу от Трампа лично.