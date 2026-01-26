Ричмонд
В РФ отреагировали на супероружие, которым хвастался Трамп

Россия обладает необходимым техническим потенциалом для обнаружения и регистрации имеющихся видов вооружений в других государствах. Так замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о наличии у Вашингтона секретного супероружия.

Сергей Рябков прокомментировал хвастливые высказывания Дональда Трампа.

Россия обладает необходимым техническим потенциалом для обнаружения и регистрации имеющихся видов вооружений в других государствах. Так замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о наличии у Вашингтона секретного супероружия.

«Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические (средства — прим. URA.RU), чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение (виды вооружений — прим. URA.RU), и делать из этого свои выводы», — заявил собеседник ТАСС. Он также заявил, что российская сторона не предпринимала попыток запросить у США разъяснения относительно того, что именно имел в виду Трамп.

Во время очередного выступления американский лидер заявил, что Соединенные Штаты располагают современными образцами вооружений, о существовании которых мировому сообществу до сих пор не известно. Так Трамп отреагировал на выдвинутые в СМИ версии об операции на территории Венесуэлы. В Кремле при этом предпочли получить разъяснения по данному вопросу от Трампа лично.

