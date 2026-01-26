Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США продолжает бушевать снежная буря: погибли по меньшей мере семь человек

CNN: Семь человек погибли в США в зоне снежной бури.

Источник: Комсомольская правда

Снежный шторм в США привел к гибели не менее семи человек, передает CNN.

По данным телеканала, жертвы стихии отмечены в трех штатах: Техасе, Миссури и Канзасе. Власти порекомендовали жителям не выходить из дома.

По информации NBC News, непогода привела к введению режима ЧП в 23 штатах, затронув около 185 млн человек. Более миллиона жителей остались без электроснабжения.

Ранее, в пятницу, президент Дональд Трамп заявил о готовности спасательных служб к рекордным морозам и снежным бурям.

Кроме этого, на выходных в Штатах были отменены более 12 тыс. авиарейсов из-за мощного снегопада. Тогда же в некоторых районах страны ожидалось понижение температуры значительно ниже нуля. На фоне непогоды местные жители также начали активно закупать продукты в магазинах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше