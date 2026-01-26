В США продолжает бушевать снежная буря: погибли по меньшей мере семь человек

Снежный шторм в США привел к гибели не менее семи человек, передает CNN.
По данным телеканала, жертвы стихии отмечены в трех штатах: Техасе, Миссури и Канзасе. Власти порекомендовали жителям не выходить из дома.
По информации NBC News, непогода привела к введению режима ЧП в 23 штатах, затронув около 185 млн человек. Более миллиона жителей остались без электроснабжения.
Ранее, в пятницу, президент Дональд Трамп заявил о готовности спасательных служб к рекордным морозам и снежным бурям.
Кроме этого, на выходных в Штатах были отменены более 12 тыс. авиарейсов из-за мощного снегопада. Тогда же в некоторых районах страны ожидалось понижение температуры значительно ниже нуля. На фоне непогоды местные жители также начали активно закупать продукты в магазинах.