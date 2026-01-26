В США продолжает бушевать снежная буря: погибли по меньшей мере семь человек

Кроме этого, на выходных в Штатах были отменены более 12 тыс. авиарейсов из-за мощного снегопада. Тогда же в некоторых районах страны ожидалось понижение температуры значительно ниже нуля. На фоне непогоды местные жители также начали активно закупать продукты в магазинах.