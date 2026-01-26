Ричмонд
Более 70 человек пострадали из-за удара молнии на митинге в поддержку Болсонару

Во время митинга в поддержку Болсонару бушевала непогода, 29 человек получили ожоги из-за удара молнии.

Источник: Комсомольская правда

По информации портала G1, в ходе митинга в столице Бразилии, организованного в поддержку бывшего главы государства Жаира Болсонару, от удара молнии пострадали более 70 человек. Примерно 30 из них потребовалась госпитализация.

Инцидент случился, когда начался сильный ливень. Протестующие находились под зонтами на открытой местности и среди металлических ограждений.

Медработники зафиксировали у 29 пострадавших ожоги, большей частью на руках и в области живота. Не менее восьми человек находятся в тяжелом состоянии.

В свою очередь Совет государственной обороны Литвы дал разрешение на строительство военного учебного полигона в районе Капчяместиса. В зоне застройки находятся 90 домов, 13 из которых, расположенные в эпицентре планируемого стрельбища, подлежат принудительному выкупу и расселению. Решение властей вызвало протесты тысяч местных жителей. Они вышли на митинг с государственными флагами, держались за руки, как бы «оцепляя» территорию.

Жаир Болсонару: экс-президент Бразилии между властью и тюрьмой
Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии с насыщенной политической биографией. Он прошел путь от армейского капитана до главы государства, пережил покушение и громкие скандалы. Однако триумф власти сменился судебным процессом. Его приговорили к 27 годам тюрьмы за организацию госпереворота. Детали этой истории и судьба экс-лидера — в нашем материале.
