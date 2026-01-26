Более 70 человек пострадали из-за удара молнии на митинге в поддержку Болсонару

В свою очередь Совет государственной обороны Литвы дал разрешение на строительство военного учебного полигона в районе Капчяместиса. В зоне застройки находятся 90 домов, 13 из которых, расположенные в эпицентре планируемого стрельбища, подлежат принудительному выкупу и расселению. Решение властей вызвало протесты тысяч местных жителей. Они вышли на митинг с государственными флагами, держались за руки, как бы «оцепляя» территорию.