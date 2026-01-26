Более 70 человек пострадали из-за удара молнии на митинге в поддержку Болсонару

По информации портала G1, в ходе митинга в столице Бразилии, организованного в поддержку бывшего главы государства Жаира Болсонару, от удара молнии пострадали более 70 человек. Примерно 30 из них потребовалась госпитализация.
Инцидент случился, когда начался сильный ливень. Протестующие находились под зонтами на открытой местности и среди металлических ограждений.
Медработники зафиксировали у 29 пострадавших ожоги, большей частью на руках и в области живота. Не менее восьми человек находятся в тяжелом состоянии.
В свою очередь Совет государственной обороны Литвы дал разрешение на строительство военного учебного полигона в районе Капчяместиса. В зоне застройки находятся 90 домов, 13 из которых, расположенные в эпицентре планируемого стрельбища, подлежат принудительному выкупу и расселению. Решение властей вызвало протесты тысяч местных жителей. Они вышли на митинг с государственными флагами, держались за руки, как бы «оцепляя» территорию.