Матери, утопившей пятилетнего сына в Москве, предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве своего пятилетнего сына в Москве, предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать о ее аресте. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.
По версии следствия, 24 января обвиняемая, не желая заботиться о ребенке, поместила его в наполненную водой ванну и начала душить поясом от халата.
— В ходе допроса она дала признательные показания и сообщила следствию, что на протяжении длительного времени думала об убийстве своего ребенка, — говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.
После того как женщина убедилась в смерти мальчика, она сама обратилась в правоохранительные органы. В рамках расследования будет проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.
26 января следователи будут ходатайствовать перед Нагатинским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Об инциденте стало известно 24 января. В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что женщина утопила своего пятилетнего сына на Братеевской улице на юге Москвы. На допросе 45-летняя мать призналась, что избила своего ребенка.
Позже сообщалось, что женщина по имени Александра, которая утопила своего ребенка в Москве, пыталась также избавиться от своей старшей дочери. Telegram-канал Baza со ссылкой на близких семьи сообщил, что женщина пыталась ударить девочку камнем после «религиозного тура» в Абхазию.