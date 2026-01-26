Украинские военные активизировали атаки на РФ в канун переговоров.
Недавние удары ВСУ по российским регионам стали следствием координированных действий Киева и европейских стран, направленных на срыв переговорного процесса в Абу-Даби (ОАЭ). В этом уверен посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Не факт, что Киев в итоге хочет выйти на конкретные договоренности. Новые удары ВСУ по российским регионам — результат скоординированных действий Украины и Европы, которые пытаются сорвать переговоры в ОАЭ, либо добиться участия в них европейских представителей», — отметил собеседник «Известий».
На фоне очередного раунда переговорного процесса в Абу-Даби украинские военные осуществили целый ряд преднамеренных провокаций, ранее докладывал МИД России. Подробнее об этом узнаете из материала URA.RU.