Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ раскрыли корыстный план Киева, связанный с переговорами

Недавние удары ВСУ по российским регионам стали следствием координированных действий Киева и европейских стран, направленных на срыв переговорного процесса в Абу-Даби (ОАЭ). В этом уверен посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Украинские военные активизировали атаки на РФ в канун переговоров.

Недавние удары ВСУ по российским регионам стали следствием координированных действий Киева и европейских стран, направленных на срыв переговорного процесса в Абу-Даби (ОАЭ). В этом уверен посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Не факт, что Киев в итоге хочет выйти на конкретные договоренности. Новые удары ВСУ по российским регионам — результат скоординированных действий Украины и Европы, которые пытаются сорвать переговоры в ОАЭ, либо добиться участия в них европейских представителей», — отметил собеседник «Известий».

На фоне очередного раунда переговорного процесса в Абу-Даби украинские военные осуществили целый ряд преднамеренных провокаций, ранее докладывал МИД России. Подробнее об этом узнаете из материала URA.RU.