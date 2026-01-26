Медведев пригрозил Украине спецоружием после атаки на резиденцию Путина

Дмитрий Медведев допустил применение специального оружия в ответ на вражескую атаку.
Массированный удар украинских дронов по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области мог бы рассматриваться как повод для нанесения ответного удара с использованием специального вида вооружения. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Вспомните, что произошло в конце года, когда была атака на резиденцию президента РФ. На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия», — отметил собеседник «Коммерсанта».
URA.RU уже писало, что 9 января по украинским военным и промышленным объектам был нанесен один из самых масштабных ударов с использованием комплекса «Орешник». Эта операция стала прямым ответом на попытку Киева поразить резиденцию Путина в ночь на 29 декабря.