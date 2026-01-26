В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в квартире

Медики оказали помощь раненым на месте, после чего всех пострадавших доставили в больницы, при этом двое из них получили тяжелые огнестрельные ранения. Один из раненых смог самостоятельно добраться до медицинского учреждения. Район происшествия оцеплен, полиция продолжает расследование.