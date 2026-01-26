Главный разведчик РФ озвучил внезапную реакцию мира на «Буревестник»

«Сделанное президентом заявление об успешном завершении испытаний систем оружия “Буревестник” и “Посейдон” произвело, конечно, серьезное впечатление и на наших противников, и на наших партнеров. Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия», — подчеркнул Нарышкин в беседе с РИА Новости.