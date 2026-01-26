Ричмонд
Главный разведчик РФ озвучил внезапную реакцию мира на «Буревестник»

Зарубежное сообщество — как недружественно настроенные к России государства, так и ее партнеры — весьма серьезно отреагировало на заявление президента РФ Владимира Путина об успешном завершении испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию вокруг испытания новейшего вооружения РФ.

«Сделанное президентом заявление об успешном завершении испытаний систем оружия “Буревестник” и “Посейдон” произвело, конечно, серьезное впечатление и на наших противников, и на наших партнеров. Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия», — подчеркнул Нарышкин в беседе с РИА Новости.

В конце октября прошлого года Путин сообщил об успешно проведенных испытаниях стратегических комплексов. В ноябре в День народного единства в Кремле он вручил государственные награды разработчикам этих систем.

Выступая в декабре на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, глава государства заявил, что комплексы «Буревестник» и «Посейдон» еще надолго сохранят статус уникальных и не имеющих аналогов. По словам Путина, они будут обеспечивать стратегический паритет, безопасность страны и укрепление глобальных позиций на многие десятилетия.

