Главный разведчик РФ озвучил внезапную реакцию мира на «Буревестник»

Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию вокруг испытания новейшего вооружения РФ.
Зарубежное сообщество — как недружественно настроенные к России государства, так и ее партнеры — весьма серьезно отреагировало на заявление президента РФ Владимира Путина об успешном завершении испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Сделанное президентом заявление об успешном завершении испытаний систем оружия “Буревестник” и “Посейдон” произвело, конечно, серьезное впечатление и на наших противников, и на наших партнеров. Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия», — подчеркнул Нарышкин в беседе с РИА Новости.
В конце октября прошлого года Путин сообщил об успешно проведенных испытаниях стратегических комплексов. В ноябре в День народного единства в Кремле он вручил государственные награды разработчикам этих систем.
Выступая в декабре на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, глава государства заявил, что комплексы «Буревестник» и «Посейдон» еще надолго сохранят статус уникальных и не имеющих аналогов. По словам Путина, они будут обеспечивать стратегический паритет, безопасность страны и укрепление глобальных позиций на многие десятилетия.