CNN: в США в зоне снежной бури погибли семь человек

В США как минимум семь человек стали жертвами мощной снежной бури, обрушившейся на ряд регионов страны.

Источник: Аргументы и факты

В США как минимум семь человек стали жертвами мощной снежной бури, обрушившейся на ряд регионов страны. Гибель людей зафиксирована в нескольких штатах, включая Техас, Миссури и Канзас, передает CNN.

Непогода привела к резкому ухудшению дорожной и метеорологической обстановки, в связи с чем власти рекомендуют населению по возможности не покидать дома и соблюдать меры безопасности. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

Чрезвычайное положение введено в 23 штатах, а предупреждения о сложных погодных условиях затронули около 185 миллионов человек. Более миллиона абонентов остались без электроснабжения, а 25 января по всей стране было отменено свыше 10 тысяч авиарейсов.

Ранее сообщалось, что число домохозяйств в США, оставшихся без электроснабжения из-за снежной бури, превысило один миллион.

