CNN: в США в зоне снежной бури погибли семь человек

Чрезвычайное положение введено в 23 штатах, а предупреждения о сложных погодных условиях затронули около 185 миллионов человек. Более миллиона абонентов остались без электроснабжения, а 25 января по всей стране было отменено свыше 10 тысяч авиарейсов.