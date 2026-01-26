AP: Паром затонул у побережья Филиппин, погибли 7 человек

Как минимум 7 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Филиппин, где затонул межостровной паром с более чем 350 пассажирами на борту. Информацию передает Associated Press со ссылкой на власти.
Уточняется, что в результате операции было спасено 215 пассажиров. Представители филиппинской береговой охраны указали, что причиной ЧП стали технические неисправности на борту судна, которое находилось недалеко от провинции Басилан.
При этом уточняется, что информацию о ходе дальнейших спасательных работ агентство пока не привело.
