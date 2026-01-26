Из-за атаки БПЛА на Кубани повреждены три частных дома

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Три частных дома повреждены из-за атаки украинских БПЛА в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Обломки БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани. Во всех случаях пострадавших нет. Из-за падения фрагментов беспилотников в трех домах выбило окна, в одном из них также повреждена кровля», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
На местах работают оперативные службы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше