В Славянском районе Краснодарского края ПВО отражает атаку украинских БПЛА

В Славянском районе Краснодарского края слышны взрывы и звуки стрельбы — средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Местные жители сообщили SHOT, что после часа ночи услышали около 5−7 мощных взрывов и увидели в небе несколько ярких вспышек.

По словам очевидцев, вражеские дроны продолжают лететь со стороны Азовского моря, периодически слышен сильный гул и стрельба. Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.

Ранее Life.ru писал, что 25 января в период с 20:00 до 23:00 по мск дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Большая часть целей была нейтрализована над территорией Ростовской области — восемь единиц.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

