В Славянском районе Краснодарского края ПВО отражает атаку украинских БПЛА

По словам очевидцев, вражеские дроны продолжают лететь со стороны Азовского моря, периодически слышен сильный гул и стрельба. Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.
Ранее Life.ru писал, что 25 января в период с 20:00 до 23:00 по мск дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Большая часть целей была нейтрализована над территорией Ростовской области — восемь единиц.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.