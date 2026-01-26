Ричмонд
-5°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молния ударила в толпу сторонников Болсонару в Бразилии, пострадали более 70 человек

Во время митинга в поддержку бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в столице страны Бразилиа молния ударила в толпу протестующих. В результате происшествия пострадали более 70 человек, восемь из них находятся в тяжёлом состоянии. Момент удара попал на видео.

Источник: Life.ru

Молния ударила в толпу митингующих в Бразилии. Видео © X / Pedro Ronchi.

Люди стояли на площади под дождём, многие держали зонты и находились рядом с металлическими ограждениями. Примерно 30 пострадавших были госпитализированы с ожогами живота, рук и верхней части тела, сообщает G1.

Болсонару, президент Бразилии с 2019 по 2022 год, был приговорён в прошлом году к 27 годам тюрьмы по делу о попытке государственного переворота с целью сорвать вступление в должность нынешнего главы государства Лулы да Силвы.

Молния имеет чрезвычайную разрушительную силу. В августе прошлого года в Башкирии мощный удар молнии убил целый табун лошадей. А месяцем ранее в Карачаево-Черкессии жертвой смертельного разряда молнии стал пастух, его конь, пёс, а также несколько овец из стада.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Жаир Болсонару: экс-президент Бразилии между властью и тюрьмой
Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии с насыщенной политической биографией. Он прошел путь от армейского капитана до главы государства, пережил покушение и громкие скандалы. Однако триумф власти сменился судебным процессом. Его приговорили к 27 годам тюрьмы за организацию госпереворота. Детали этой истории и судьба экс-лидера — в нашем материале.
Читать дальше