Молния ударила в толпу сторонников Болсонару в Бразилии, пострадали более 70 человек

Во время митинга в поддержку бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в столице страны Бразилиа молния ударила в толпу протестующих. В результате происшествия пострадали более 70 человек, восемь из них находятся в тяжёлом состоянии. Момент удара попал на видео.