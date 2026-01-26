Молния ударила в толпу сторонников Болсонару в Бразилии, пострадали более 70 человек

Молния ударила в толпу митингующих в Бразилии. Видео © X / Pedro Ronchi.
Люди стояли на площади под дождём, многие держали зонты и находились рядом с металлическими ограждениями. Примерно 30 пострадавших были госпитализированы с ожогами живота, рук и верхней части тела, сообщает G1.
Болсонару, президент Бразилии с 2019 по 2022 год, был приговорён в прошлом году к 27 годам тюрьмы по делу о попытке государственного переворота с целью сорвать вступление в должность нынешнего главы государства Лулы да Силвы.
Молния имеет чрезвычайную разрушительную силу. В августе прошлого года в Башкирии мощный удар молнии убил целый табун лошадей. А месяцем ранее в Карачаево-Черкессии жертвой смертельного разряда молнии стал пастух, его конь, пёс, а также несколько овец из стада.
