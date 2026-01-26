Ричмонд
Более миллиона человек остались без света в США из-за мощной снежной бури

В результате мощной снежной бури, обрушившейся на США, без электроснабжения остались более одного миллиона потребителей. Согласно данным мониторингового ресурса PowerOutage, перебои с электричеством зафиксированы в более чем 1 018 477 домохозяйствах. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в штате Теннесси, где без света находятся свыше 300 тысяч абонентов. Значительные сбои также наблюдаются в Техасе, Луизиане, Алабаме и Джорджии.

Источник: Life.ru

Из-за непогоды 23 штата объявили режим чрезвычайного положения. В воскресенье были отменены более 10 тысяч авиарейсов. Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что экстренные службы готовы к ожидающимся рекордным морозам и снежным бурям.

Как пишет CNN, уже есть не менее шести погибших. Высшие учебные заведения перешли на дистанционное обучение, в школах в понедельник отменены занятия. Сложности и в авиагаванях: отменены более 16 тысяч авиарейсов — это самый высокий показатель со времён пандемии коронавируса.

Ранее Life.ru писал, что жители Вашингтона массово скупают продукты питания в преддверии ожидаемого сильного снегопада. Практически все отделы со свежим мясом, рыбой, птицей и овощами опустели. Морозильные камеры с полуфабрикатами также практически пусты.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

