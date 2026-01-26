Более миллиона человек остались без света в США из-за мощной снежной бури

В результате мощной снежной бури, обрушившейся на США, без электроснабжения остались более одного миллиона потребителей. Согласно данным мониторингового ресурса PowerOutage, перебои с электричеством зафиксированы в более чем 1 018 477 домохозяйствах. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в штате Теннесси, где без света находятся свыше 300 тысяч абонентов. Значительные сбои также наблюдаются в Техасе, Луизиане, Алабаме и Джорджии.