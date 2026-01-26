В Киеве более 800 тысяч абонентов уже двое суток остаются без электричества

По его словам, в Киеве по-прежнему действует значительный дефицит электроэнергии и экстренные отключения. Без света остаются более 800 тысяч абонентов, и этот показатель не снизился с предыдущего дня. На всей территории страны введён режим ЧС в энергетике, а самая сложная обстановка, помимо столицы, сохраняется в Киевской области и ряде регионов на севере, востоке и юго-востоке Украины из-за масштабных повреждений инфраструктуры.