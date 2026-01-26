Ричмонд
В Киеве более 800 тысяч абонентов уже двое суток остаются без электричества

Ситуация с энергоснабжением в украинской столице остаётся крайне тяжёлой, масштабные отключения длятся уже вторые сутки. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в Киеве по-прежнему действует значительный дефицит электроэнергии и экстренные отключения. Без света остаются более 800 тысяч абонентов, и этот показатель не снизился с предыдущего дня. На всей территории страны введён режим ЧС в энергетике, а самая сложная обстановка, помимо столицы, сохраняется в Киевской области и ряде регионов на севере, востоке и юго-востоке Украины из-за масштабных повреждений инфраструктуры.

Напомним, киевляне в условиях перебоев с центральным отоплением вынужденно используют для обогрева подручные средства. В местных СМИ появились кадры, на которых жители города греются у костров, разведённых из выброшенных после праздников новогодних ёлок. Жители города Кривой Рог (Днепропетровская область) перекрыли дорожное движение на одной из улиц в знак протеста против длительных веерных отключений электроэнергии, требуя от властей решения данной проблемы.

