Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии

В Зольском районе Кабардино-Балкарии произошло смертельное ДТП на трассе «Кавказ». Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей ВАЗ. Об этом сообщили в региональной автоинспекции.

По предварительным данным, 25 января около 18:00 водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2114», который двигался навстречу.

«В результате ДТП водитель “десятки”, 26-летний молодой человек, и его 29-летний пассажир, оба жители с.п. В. Куркужин, получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Ещё двое пассажиров «ВАЗ-2110» и водитель «четырнадцатой» госпитализированы для осмотра. На месте работают полицейские. Обстоятельства и причины аварии уточняют.

Ранее Life.ru сообщил о страшном ДТП на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Там водитель автобуса спровоцировал столкновение с фурой. Он погиб на месте, трое пассажиров получили травмы и попали в больницу.

