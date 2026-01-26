Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии

По предварительным данным, 25 января около 18:00 водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2114», который двигался навстречу.
«В результате ДТП водитель “десятки”, 26-летний молодой человек, и его 29-летний пассажир, оба жители с.п. В. Куркужин, получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Ещё двое пассажиров «ВАЗ-2110» и водитель «четырнадцатой» госпитализированы для осмотра. На месте работают полицейские. Обстоятельства и причины аварии уточняют.
Ранее Life.ru сообщил о страшном ДТП на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Там водитель автобуса спровоцировал столкновение с фурой. Он погиб на месте, трое пассажиров получили травмы и попали в больницу.
