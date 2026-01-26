Ричмонд
Аномальные снегопады в Японии привели к гибели человека и сбоям в работе инфраструктуры

Сильнейшие снегопады обрушились на Японию, вызвав хаос в ряде регионов. Стихия унесла жизнь 56-летнего жителя, который погиб, упав с крыши во время уборки снега, ещё десятки человек получили травмы.

Источник: Life.ru

Cнегопады в Японии привели к гибели человека и сбоям в работе инфраструктуры. Видео © X / imbpratap.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Саппоро на Хоккайдо, а также в префектурах Исикава и Ниигата. На улицах городов образовались метровые сугробы, коммунальная техника не справляется с уборкой. На дорогах из-за гололёда и снежных заносов произошло множество аварий, в аэропортах отменяются рейсы, а школьников перевели на дистанционное обучение.

Власти и метеорологи призывают жителей воздержаться от выхода из дома без необходимости и соблюдать максимальную осторожность.

Ранее сообщалось, что из-за сильной снежной бури в США произошли массовые отключения электроэнергии. К вечеру 24 января без света остались почти 130 тысяч человек. Наибольшее количество отключений было зафиксировано в Техасе (около 51,5 тысячи потребителей) и Луизиане (почти 50 тысяч). Сегодня уже более 880 тысяч человек остались без света из-за шторма.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

