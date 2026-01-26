Аномальные снегопады в Японии привели к гибели человека и сбоям в работе инфраструктуры

Ранее сообщалось, что из-за сильной снежной бури в США произошли массовые отключения электроэнергии. К вечеру 24 января без света остались почти 130 тысяч человек. Наибольшее количество отключений было зафиксировано в Техасе (около 51,5 тысячи потребителей) и Луизиане (почти 50 тысяч). Сегодня уже более 880 тысяч человек остались без света из-за шторма.