Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Курской областью

«В период с 12:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Курской области», — сказано в публикации.
Минувшей ночью несколько украинских беспилотников были сбиты в Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, при падении одного из БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах повреждены частный дом и автомобиль. Пострадавших нет, семья из повреждённого дома временно размещена у соседей, в здании разрушена кровля и выбиты окна.
